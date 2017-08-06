В Израиле запретят трансляцию телеканала Al Jazeera

Глава Министерства связи Израиля Аюб Кара заявил, что им был направлен запрос на отмену разрешения на деятельность в стране журналистов катарского телеканала Al Jazeera, а также на закрытие офисов данного СМИ в городе Иерусалим. Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на официальном портале телеканала. В настоящее время известно, что такую информацию руководитель ведомства озвучил в ходе брифинга, хотя на сайте издания отмечается, что журналистам Al Jazeera не разрешили стать участниками мероприятия.
«Соответствующее решение было принято нами с основой на действия суннитских арабских стран, в которых уже прекращена деятельность офисов телеканала, а его журналисты не имеют возможности исполнять свои обязанности в других странах», - сказал Кара, подчеркнув, что Al Jazeera традиционно используют для агитации насилия. Со слов одного из журналистов, работающего на телеканале, отмена разрешений актуальна для журналистов арабо- и англоязычной версии Al Jazeera.
Стоит напомнить, что недавно Саудовская Аравия сообщила о закрытии местного офиса всемирной телекомпании Al Jazeera со штаб-квартирой в Катаре.