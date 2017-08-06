Рада безпеки ООН посилила санкції проти Північної Кореї

Радбез ООН одноголосно підтримав проект резолюції щодо посилення санкційних обмежень проти Північної Кореї, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Розробкою проекту резолюції займалися представники Сполучених Штатів Америки у відповідь на останні 2 запуски КНДР міжконтинентальних балістичних ракет в минулому місяці. Відповідно тексту документу, КНДР забороняється експорт свинцю, вугілля, заліза, залізної руди, свинцевої руди та морепродуктів. В зв’язку з цим передбачається, що Північна Корея може втрати близько 1 мільярда доларів експортних доходів щороку. Резолюція посилює правила на імпорт технологій, що можуть використовуватись в Північній Кореї для виробництва товарів подвійного призначення. Крім того, запроваджені санкції заморожують рахунки Банку зовнішньої торгівлі КНДР, а держави-члени ООН зобов’язані не збільшувати чисельність працівників з Північної Кореї усередині держави і не інвестувати кошти в спільні проекти з північнокорейськими компаніями. До санкційного переліку ООН також потрапили 9 фізичних та 4 юридичні особи.
Нагадаємо, 28 липня у КНДР провели чергові випробування ракети, що стали вже 14 в цьому році.