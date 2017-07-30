Пономарь: вот что делает животворящий Конгресс США

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что с обеда пятницы накопилось несколько важных новостей, о которых нужно написать, передает replyua.net.
«Конгресс США животворящий: французская Engie может приостановить финансирование проекта строительства газопровода Северный поток-2 в случае вступления в силу новых американских санкций в отношении России. А санкции обязательно вступят в силу - после того, как Трамп их подпишет», - отмечает обозреватель. По его словам, страны, не входящие в Евросоюз, тоже подключились к санкциям ЕС и продлили их до конца июня следующего года. Речь идет об Украине, Грузии, Норвегии, Албании и Черногории.
Также обозреватель отмечает еще несколько интересных и важных событий: в ноябре будет открыт Бескидский тоннель через Карпаты в Европу, газовый трейдер из Франции зашел в Украину, а Соединенные Штаты расширили санкционный пакет против Ирана, и туда попали сразу шесть компаний, которые так или иначе связаны с ракетной программой. По словам Пономаря, сегодня в Грузии стартуют учения НАТО Noble Partner.