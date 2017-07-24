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Біля берегів Ісландії знайдено судно SS Minden з 4 тоннами золота нацистів

Біля берегів Ісландії знайдено судно SS Minden з 4 тоннами золота нацистів
Британські мисливці за скарбами виявили затонуле в 1939 році неподалік від Ісландії німецьке судно SS Minden, на борту якого знаходиться до 4 тонн золота нацистської Німеччини. Як інформує replyua.net, про це повідомило британське видання Daily Mail.

Професійні мисливці за морськими скарбами з компанії Advanced Marine Services виявили затонуле вантажне судно SS Minden за 120 миль (190 кілометрів) на південний схід від Ісландії. За їх словами, на борту судна в поштовому відділенні вони побачили контейнер, в якому, як передбачається, знаходиться до 4 тонн золота, яке прямувало з Південної Америки до фашистської Німеччини.

Німецьке судно відпливло від берегів Бразилії, де на нього завантажили золото співробітники Banco Germanico, дочірньої компанії німецького Dresdner Bank. Архівні дані стверджують, що судно було затоплено у вересні 1939 року капітаном SS Minden за особистим наказом Адольфа Гітлера після того, як його помітили британські крейсери Calypso і Dunedin. Британські моряки і підібрали екіпаж німецького судна і доставили його на військово-морську базу Scapa Flow на Оркнейських островах.
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