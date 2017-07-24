Білорусь активно постачає товари до окупованої «ДНР»,

За інформацією «Радіо Свобода», білоруські компанії займаються виробництвом продуктів харчування та алкоголю для тимчасово окупованих проросійськими бойовиками територій Донецької та Луганської областей. Про це передає replyua.net. Журналісти з’ясували, що вигоду від такого бізнесу мають компанії, котрі мають прямі зв’язки з керівниками невизнаних «ЛНР» і «ДНР».
Зокрема, невелика приватна компанія «Славпродукт» в білоруській глибинці (селище Шуміліно Вітебська область) виготовляє для «ДНР» унікальну лінію горілки Belsweet. Як пояснив Валентини Солдатовий, котрий займає посаду головного технолога компанії «Славпродукт», «Белсвіт» співпрацює з білоруським перевізником, що здійснює перевезення алкоголю через російську територію до окупованого Донецьк. У якості імпортера на етикетках вказано ПП «Содействие», реєстрація якого відбулася у Торезі, який контролюють терористи.
Ще у далекому 1999 році ПП «Содействие» зареєстрував Ігор Автономов. Наразі його син Дмитро Автономов є впливовою фігурою серед бойовиків невизнаної «ДНР». Крім цього, він володіє великим вугільним бізнесом.