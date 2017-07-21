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Ученые обнаружили доказательства происходивших на Земле страшных цунами

Ученые обнаружили доказательства происходивших на Земле страшных цунами
Группа исследователей установила, что цунами на Земле происходили с неопределенной периодичностью. Как информирует replyua.net, исследователи внимательно изучили берег Суматры, который был полностью опустошен после одного из самых масштабных цунами, произошедшем в 2004 году и унесшим сотни тысяч человеческих жизней.

Специалисты выяснили, что в этом районы горы обломков и песка образовывались на протяжении последних шести тысяч лет. При помощи специального анализа ученые выяснили, что в промежутки длительностью пять тысяч лет в этом районе произошло одиннадцать сильнейших цунами, однако во время одного из тысячелетий ни одного цунами зафиксировано не было. Данное открытие подтверждает тот факт, что на сегодняшний день специалисты обладают малым запасом информации относительно подводных землетрясений, которые вызывают высокие морские волны.

По словам экспертов, этот анализ еще раз показал, что определенных периодов между сильнейшими цунами никогда не бывает, и спрогнозировать очередное стихийное бедствие практически невозможно. Несколько мощных цунами могут произойти всего за одно столетие, однако может случиться и так, что человечество не столкнется с цунами на протяжении тысячи лет.
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