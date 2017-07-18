У Вірменії засмутили Кремль відмовою від офіційного статусу російської мови

У Вірменії не будуть давати російській мові статус офіційної, в порядку Єревана це питання не стоїть. Як передає replyua.net з посиланням на Sputnik Вірменія, про це заявив голова постійної парламентської комісії із зовнішніх зв'язків Армен Ашотян.
«Хочу знищити у зародку нездорові обговорення, які багато в чому виникли через помилки засобів масової інформації, які розповсюдили тільки пропозиція В'ячеслава Володіна, не згадавши про заснування вірменської сторони. Тим часом, я в ході виступу озвучив нашу позицію. Російська для нас - мова всесвітнього значення, але в нашому порядку немає і не буде питання про надання російській мові статусу офіційної і закріпленні його в Конституції », - сказав Ашотян.
Раніше на зустрічі з головою парламенту Вірменії Ара Баблояном спікер Держдуми В'ячеслав Володін запропонував владі Вірменії закріпити офіційний статус для російської мови в законодавстві республіки, щоб національні водійські права могли бути визнані на території Росії. Тим часом, у Кремлі не підтримали ініціативу депутата Костянтина Затуліна спростити отримання російського громадянства «носіям російської мови».