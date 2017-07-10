Конец света: ученые прокомментировали приближение астероида к Земле 11 июля

Завтра, 11 июля, к Земле приблизится огромный астероид, и в случае столкновения с нашей планетой, этот объект вызовет самое масштабное цунами за всю историю.
Как сообщает replyua.net, астероид диаметром 260 метров ученые открыли только 23 июня, и он приблизится к Земле во вторник около десяти часов вечера. Специалисты НАСА и другие исследователи уверяют, что столкновения не произойдет, и расстояние между Землей и астероидом на максимальном сближении составит около 2,9 миллионов километров. Нужно отметить и то, что объект приближается на скорости около 75 тысяч километров в час.
Моделирование космическим агентством ситуации столкновения астероида намного меньшего размера, около 140 метров, с Землей, показало, что люди не переживут катастрофы, так как удар небесного тела вызовет сильнейшее цунами, которое сметет все живое на своем пути. Не менее разрушительной будет и ударная волна. Впрочем, ученые из Уральского университета в России уже заверили в том, что астероид не угрожает Земле, поскольку «соблюдает» заданную траекторию полета.