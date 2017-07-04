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Ученые назвали города, которые полностью уйдут под воду к 2300 году

Ученые назвали города, которые полностью уйдут под воду к 2300 году
Исследователи, занимающиеся изучением изменения климата на Земле, сделали сенсационное заявление, информирует replyua.net. По их словам, не позднее 2300 года под воду полностью уйдет все Восточное побережье Соединенных Штатов.

Согласно результатам исследования, примерно через 150 лет уровень воды в морях поднимется на целых четыре метра, что представляет огромную угрозу для всех населенных пунктов, расположенных на берегу океанов и морей. Ученые, занимающиеся изучением климата и глобального потепления считают, что в течение ближайших 150-300 лет на Земле на четыре метра поднимется уровень морей, а уровень Мирового океана станет выше текущей отметки на 2,7 метров. Ученые опубликовали свой доклад в одном из научных интернет-изданий и подчеркнули, что первым в так называемой зоне риска окажется Нью-Йорк.

Дело в том, что для этого мегаполиса критическим станет повышение уровня Мирового океана всего на один метр, и это значит, что Нью-Йорк уйдет под воду намного раньше 2030 года. Та же участь ждет десятки других городов на Восточном побережье США.
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