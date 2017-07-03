Skype вкотре не працює у мільйонів користувачів

У мільйонів користувачів по всьому світу не працює Skype, інформує replyua.net. Програма не працює як на комп'ютерах так і на смартфонах. Причина збою наразі залишається невідомою. Користувачі можуть відкрити програму і написати повідомлення, однак відправити його неможливо через проблеми зі з'єднанням. Причина збою незрозуміла, розробники програми офіційних коментарів поки не дають.
На інтерактивній карті збоїв, яку опублікував ресурс downdetector, видно, що більшість збоїв програми відбулися в Європі. Крім того, постраждали користувачі в Японії, США, Індії та ОАЕ.
Раніше Microsoft представила спеціальну версію сервісу Skype, призначену для використання на територіях з повільним інтернет-з'єднанням і дорогим трафіком. Презентація програми відбулася в індійському Мумбаї. Додаток Skype Lite дає можливість здійснювати голосові і відеодзвінки, а також використовувати чат через EDGE (2G) з'єднання. Відповідно до опису програми, версія сервісу призначена, в основному, для використання в Індії. З цієї причини, Skype Lite, крім англійської мови, підтримує бенгальську, гуджараті, хінді, маратхі, тамільську, телугу і урду.