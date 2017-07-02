валюта
СпецтемаВ сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

Страхітлива знахідка у Мехіко – вежа з черепів

Страхітлива знахідка у Мехіко – вежа з черепів
Чергова страхітлива знахідка в Мексиці проливає світло на звичаї та традиції ацтеків, які панували на цих землях до колонізації європейцями, - про це інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Так, експерти, які працюють в Національному інституті антропології та історії (Мексика) знайшли об’єкт, про який ходили легенди. Саме ним лякали колонізаторів кілька століть після завоювання територій сучасної Мексики. Йдеться про так звану «вежу черепів», яка за свідченнями конкістадора Андреса де ла Тапії мала сягати шістдесяти метрів заввишки. Після двох років досліджень антропологи нарешті готові підтвердити правдивість давніх легенд – розкопки підтверджують, що вежа черепів дійсно існує.

Перекази свідчили, що ацтеки мали традицію збирати черепи воїнів, які полягли у битвах з ними. Тим не менш, у скупченні людських решток, знайденому вченими, є останки не тільки молодих чоловіків (які, ймовірно,могли б бути воїнами), а й жінок та дітей. Наразі вченими знайдено та опрацьовано шістсот сімдесят шість черепів, які складали вежу. Споруда з людських голів розміщувалась неподалік від храму Темпл Майор (інша назва - піраміда Уїцилопочтлі). Антропологи наголошують, що ці знахідки можуть бути не останніми, адже попереду ще розкопки фундаменту будівлі.
Страхітлива знахідка у Мехіко – вежа з черепів
Страхітлива знахідка у Мехіко – вежа з черепів
Страхітлива знахідка у Мехіко – вежа з черепів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Найден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
02 июл 2017
17270

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

В прямом эфире политического ток-шоу на подконтрольном Кремлю телеканале «Россия – 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил расстрелять всех граждан Украины. Об этом сообщает replyua.net. На

02 июл 2017
10973

Казанский: металлурги «молодой республики» вывели из строя отжатый в Донецке завод

Денис Казанский, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что металлурги «молодой республики ДНР» на Донецком металлургическом заводе, который отжали оккупанты,

Последние новости

Павло Правий: Україна зробила неможливе

Блогер: нам знову намагаються «втюхати» дружбу з росіянами

До України не пустили ще одного російського співака

Страхітлива знахідка у Мехіко – вежа з черепів

Нардеп: пока вы отдыхали, хунта в очередной раз «ужала» права человека. В Украину не пущен еще один российский солист

У ГПУ є справи щодо деяких міністрів – Луценко

Встретившись с Путиным, Трамп унизит не только себя, но и свою страну, – эксперт

Очільникам терористів так званої «ДНР» знову привиділись українські диверсанти

Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

В КНР заявили, что им свои «ДНР» или «ЛНР» не нужны

Бабченко: клуші, які виховують гарматне м'ясо і нічого не розуміють – оце і є Росія

Блогер: у тех, кто рассказывает, как в 2014 году можно было взять Луганск, Донецк, освободить Крым – задача одна

Російський співак приїхав до Львова та розповів журналістам про «російський Крим»

Саша Сотник: дефолт – занадто м’який термін для того, що чекає Росію

Батько загиблого італійського журналіста прокоментував затримання українського військового Марківа

Політолог: після підозрілого візиту до Італії чекайте ще тіснішого союзу «Батьківщини» та «Опоблоку»

«Мінеру» київського метро заплатили з Росії

Що кажуть в соцмережах про скандал з СБУ, «Дельфіном» та російською журналісткою?

Журналістка-емігрантка з Росії не задоволена діями СБУ

Масштабна хакерська атака була тестовою – Мінінфраструктури

 Новости за день