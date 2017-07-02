Страхітлива знахідка у Мехіко – вежа з черепів

Чергова страхітлива знахідка в Мексиці проливає світло на звичаї та традиції ацтеків, які панували на цих землях до колонізації європейцями, - про це інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Так, експерти, які працюють в Національному інституті антропології та історії (Мексика) знайшли об’єкт, про який ходили легенди. Саме ним лякали колонізаторів кілька століть після завоювання територій сучасної Мексики. Йдеться про так звану «вежу черепів», яка за свідченнями конкістадора Андреса де ла Тапії мала сягати шістдесяти метрів заввишки. Після двох років досліджень антропологи нарешті готові підтвердити правдивість давніх легенд – розкопки підтверджують, що вежа черепів дійсно існує.
Перекази свідчили, що ацтеки мали традицію збирати черепи воїнів, які полягли у битвах з ними. Тим не менш, у скупченні людських решток, знайденому вченими, є останки не тільки молодих чоловіків (які, ймовірно,могли б бути воїнами), а й жінок та дітей. Наразі вченими знайдено та опрацьовано шістсот сімдесят шість черепів, які складали вежу. Споруда з людських голів розміщувалась неподалік від храму Темпл Майор (інша назва - піраміда Уїцилопочтлі). Антропологи наголошують, що ці знахідки можуть бути не останніми, адже попереду ще розкопки фундаменту будівлі.