Головне не гроші: В ООН розповіли про справжні мотиви глобальної кібератаки

Дії хакерів, які запустили вірус Petya, вказують на те, що їх головним мотивом були не гроші. ООН до цих пір не може встановити, ким організована кібератака. Про це заявив голова Глобальної програми ООН з кіберзлочинності Ніл Уолш, передає replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода«. Уолш зазначив, що програмне забезпечення, що використовується під час останньої кібератаки, було більш складним, ніж те, яке застосовувалося в попередніх атаках з вірусом WannaCry. Однак, за його словами, ініціатори нової атаки є недосвідченими в питанні збору викупу від жертв в обмін на розблокування їх комп'ютерів. Це дозволило 28 червня заблокувати обліковий запис і зробити неможливим отримання грошей.
«Це може бути будь-хто: від одного хлопця, що сидить в підвалі, до національної держави», - сказав Уолш.
Нагадаємо, 27 червня українські установи стали жертвами масштабної кібератаки, що проводиться за допомогою вірусу Petya.A. Хакерські атаки були націлені на об'єкти критичної інформаційної інфраструктури енергогенеруючих і енергопостачальних компаній, об'єктів транспорту, ряду банківських установ, телекомунікаційних компаній. Вірус атакував і Кабінет міністрів України.