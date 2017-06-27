Пономарь: такого сильного лидера ждали в Украине и Европе

Олег Пономарь, известный украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке делится последними новостями со своими подписчиками, информирует replyua.net.
По его словам, на календаре уже вторник, и сегодня необходимо отметить вчерашние переговоры Петра Порошенко и Эммануэля Макрона. «В первый день Эммануэля Макрона на посту президента я сказал, что такого сильного лидера давно ждала Европа, Ангела Меркель и Украина. Могу только повторить снова свои слова. Макрон ведь появился неслучайно, и у него большая миссия в нашей истории», пишет Пономарь. По его словам, есть еще пара новостей, которые полностью подтверждают его статью, размещенную в воскресенье. Из 28 стран, входящих в Евросоюз, 13 государств выступают против строительства Северного потока-2.
Кроме того, как отмечает обозреватель, власти Литвы подписали свой первый контракт на поставки американского сжиженного газа, и первая партия газа ожидается уже в августе – на новом терминале в Клайпеде. Также Пономарь сообщает новость-бонус: число украинских пользователей, зарегистрированных в Фейсбуке, превысило десять миллионов.