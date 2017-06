Засновник Uber залишив посаду керівника компанії

Головний виконавчий директор і засновник компанії Uber Тревіс Каланік подав у відставку, повідомляє replyua.net з посиланням на The New York Times. Про відповідне рішення, повідомили виданню кілька поінформованих джерел, Каланік оголосив після розмови з основними інвесторами Uber, яка тривала кілька годин. 20 червня, розповіли джерела видання, п'ять основних інвесторів Uber направили Каланіку лист, в якому зажадали від нього негайно вийти з керівництва компанії.Каланік після багатогодинних переговорів з декількома інвесторами, розповіли співрозмовники The New York Times, прийняв рішення оголосити про відставку. «Я люблю Uber найбільше в світі, і в цей важкий для мене момент я приймаю вимога інвесторів покинути пост, щоб Uber міг рухатися далі, а не відволікатися на черговий конфлікт», - заявив Тревіс Каланік.Нагадаємо, раніше Тревіс Каланік повідомив співробітникам компанії про рішення взяти відпустку на невизначений термін. Компанія позбавила Каланіка деяких обов'язків і обмежила його вплив на тлі безлічі корпоративних скандалів, в тому числі пов'язаних із сексуальними домаганнями.