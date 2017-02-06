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Нетаньяху обговорив з Мей іранські провокації

Нетаньяху обговорив з Мей іранські провокації
Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрівся сьогодні, 6 лютого, у Лондоні з прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Лідери Великобританії та Ізраїлю обговорили між собою нагальні проблеми світової політики. Мова, зокрема, йшла про нещодавнє порушення Ірану умов ядерної угоди 2015 року. Нетаньяху відзначив, що подібні дії іранського керівництва загрожують подальшому існуванню Ізраїлю. Крім того, ізраїльський прем’єр заявив, що загроза зі сторони Ірану існує не тільки для його країни, а й для Близького Сходу, Європи та всього світу загалом. Саме тому, на думку Нетаньяху, Іран і влаштовує постійні провокації. На думку Біньяміна Нетаньяху, весь цивілізований світ відповідальних держав мають так само, як і Сполучені Штати Америки, ввести нову обмеження проти Ірану.

Британська лідерка в свою чергу зазначила, що Велика Британія виступає за дотримання Іраном, підписаної ним ядерної угоди, за умовами якої з Тегерану знімались санкції, а той мав обмежити діяльність в сфері ядерної програми. Тереза Мей відмічає, що подібні дії, як нещодавній запуск балістичної ракети, не можна ігнорувати, адже тут йде мова про міжнародну безпеку.
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