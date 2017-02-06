Початок тижня ознаменувався подорожчанням нафти у світі

У зв’язку з побоюванням трейдерів відносно того, що Іран скоротить експорт «чорного золота», у світі спостерігається подорожчання нафти. Як повідомляє replya.net, на таку тенденцію також впливає напруження відносин між Іраном та адміністрацією Дональда Трампа .
У відповідності з підсумками сьогоднішніх торгів, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent складає в межах 56,91 долара США за один барель, а це означає, що у порівняні з результатами останніх торгів «чорне золото» подорожчало відразу на 10 центів. А ріст ф’ючерсів на нафту WTI склав 8 центів, зупинившись на позначці 53,91 долара за барель. Як відомо, після випробування офіційним Тегераном балістичної ракети нова американська влада оголосила рішення про введення нових санкцій відносно фізичних та юридичних осіб, які так чи інакше причетні до діяльності Революційної гвардії Ірану.
У свою чергу, трейдери стверджують про свою стурбованість імовірністю впливу цієї ситуації на експорт Іраном нафти. Протягом минулого року цій країні вдалося відвоювати раніше втрачені позиції на ринку. Більше того, представники ANZ банку заявили про зростання бурової активності в США.