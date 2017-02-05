18 китайцев сгорели заживо в спа-салоне: опубликовано видео

Страшный инцидент в одном из спа-салонов на востоке Китая (провинция Чжэцзян) произошёл накануне — местные СМИ сообщают, что минимум 18 человек погибли при пожаре в здании. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Twitter-аккаунт издания People`s Daily, случайно оказавшиеся в здании люди пытались спастись самыми разными способами, кто-то от безысходности пытался уберечься от огня, прыгая из окон.
Утверждается, что возгорание в здании, где находился спа-салон, произошло в субботу, 4 февраля 2017-го года. Какие-либо подробности о том, почему спа-салон охватило огнём, в источниках пока не приводятся: местные правоохранители выясняют причины возгорания, а также устанавливают точные цифры по раненым и погибшим. На данный момент известно, что в результате пожара заживо сгорели 18 китайцев, двум людям удалось выжить, отделавшись серьёзными травмами и ожогами.
Вполне вероятно, что возгорание в здании стало следствием неисправности оборудования. Версии о намеренном поджоге здания злоумышленниками в настоящее время из уст правоохранителей не звучат.