валюта
СпецтемаПрезидент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

18 китайцев сгорели заживо в спа-салоне: опубликовано видео

18 китайцев сгорели заживо в спа-салоне: опубликовано видео
Страшный инцидент в одном из спа-салонов на востоке Китая (провинция Чжэцзян) произошёл накануне — местные СМИ сообщают, что минимум 18 человек погибли при пожаре в здании. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Twitter-аккаунт издания People`s Daily, случайно оказавшиеся в здании люди пытались спастись самыми разными способами, кто-то от безысходности пытался уберечься от огня, прыгая из окон.

Утверждается, что возгорание в здании, где находился спа-салон, произошло в субботу, 4 февраля 2017-го года. Какие-либо подробности о том, почему спа-салон охватило огнём, в источниках пока не приводятся: местные правоохранители выясняют причины возгорания, а также устанавливают точные цифры по раненым и погибшим. На данный момент известно, что в результате пожара заживо сгорели 18 китайцев, двум людям удалось выжить, отделавшись серьёзными травмами и ожогами.

Вполне вероятно, что возгорание в здании стало следствием неисправности оборудования. Версии о намеренном поджоге здания злоумышленниками в настоящее время из уст правоохранителей не звучат.


Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Президент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
04 фев 2017
10899

В Белом доме подтвердили, что Тимошенко слишком «маленький» человек, чтобы на нее тратил свое время Трамп

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн пишет о том, что Юлия Тимошенко ухитрилась встретиться с Дональдом Трампом раньше, чем все украинские официальные лица. Через лоббистов

Последние новости

Ужгород може затопити

Житель Онтарио выиграл в лотерею 12,8 млн канадских долларов

Трамп удивил руководство компании Samsung своим твитом

ООН не схвалює несплату пенсій жителям Донбасу

Специалисты определили самые безопасные страны для эмиграции

Народний депутат вдарив правоохоронця на Донеччині

Правозащитники разоблачили действия военных РФ в Сирии

У Путина много оружия, но мало мотивированных солдат — эксперт

В Румунії виконали вимоги протестуючих

18 китайцев сгорели заживо в спа-салоне: опубликовано видео

Информация проверена почти на 100%: Тимошенко использовала свои две минуты с Трампом, чтобы облить грязью Украину

Власенко прокоментував зустріч Тимошенко та Трампа

В Испании ультрас развернули протестную кампанию против Романа Зозули

В гірських районах Пакистану та Афганістану зафіксували сходження лавини: є жертви

ОБСЕ обнародовала подробности убийства Анащенко в «ЛНР»

«Евровидение-2017»: известный писатель раскритиковал жюри нацотбора

Трампу відмовлено в відновленні дії скандального указу

Опубликованы фото и видео с места убийства одного из главарей «ЛНР»

Многоэтажку в Донецке украсили украинским флагом

Країни Балтії будують паркани на кордоні з Росією

 Новости за день