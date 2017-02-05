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В гірських районах Пакистану та Афганістану зафіксували сходження лавини: є жертви

В гірських районах Пакистану та Афганістану зафіксували сходження лавини: є жертви
В результаті тривалих снігопадів в гірських районах Афганістану та Пакситану зійшли лавини, повідомляє replyua.net з посиланням на Deutsche Welle. На даний момент є інформація, що жертвами стихії стало близько чотирьох десятків людей.

Відомство з надзвичайних справ Афганістану надало інформацію, що за останні три дні в 25 провінціях держави від лавин постраждало як мінімум 37 осіб, 16 людей зазнали поранень. Снігопади також створили незручності на дорогах Афганістану. Велика кількість автошляхів на півночі і в центрі країни на даний момент заблоковані, люди залишаються в автівках посеред великих заметів снігу. Влада Пакистану також повідомляє про жертв лавини. На даний момент відомо, як мінімум, про дев’ять постраждалих людей, серед яких є жінки та діти. Крім того, троє людей було госпіталізовано з серйозними ушкодженнями. Сніги нанесли шкоди місцевим будівлям, зруйновано житлові будинки і люди залишились без даху над головою. В регіоні продовжують працювати рятувальники.

Нагадаємо, нещодавно в Італії було зафіксовано сходження лавини на гірський курорт. Внаслідок тижневої рятувальної операції з-під завалів готелю дістали тіла 29 людей, 11 осіб вдалось врятувати.
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