Пожары уничтожили десятки тысяч гектаров леса на Чили

ВВС сообщает, что лесные пожары продолжают бушевать в Чили. К борьбе со стихией уже подключена армия, однако службам все еще не удалось взять ситуацию под контроль, - передает replyua.net.
Более 1000 военнослужащих и 500 пожарных объединили усилия в борьбе с лесными пожарами, уже признанными самыми масштабными за последнее десятилетие. По их оценкам, уже были уничтожены более ста тысяч гектар леса. В районе к югу от столицы Чили, Сантьяго, было объявлено чрезвычайное положение. Как сообщалось ранее, бедствие началось неделю назад. В течение семи дней пожары быстро распространились на огромную площадь. По мнению спасателей, причиной пожаров стала сверхсильная засуха – лето в Чили оказалось в этом году особенно сухим.
Также стало известно, что во время пожара умерли три сотрудника лесных служб. Власти Чили обратились к международному сообществу с помощью в борьбе со стихией – они заявляют, что уже практически полностью исчерпали свой потенциал. По предварительным данным, свои самолеты для борьбы с пожарами должны прислать США, Франция, Бразилия, Уругвай, Перу, Канада, Мексика и Аргентина.