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Украина попала в рейтинг самых дешевых для проживания стран

Украина попала в рейтинг самых дешевых для проживания стран
Портал Numbeo опубликовал новый рейтинг самых дешевых для жизни стран, изучив цены на проживание, продукты и услуги в 121 государстве, информирует replyua.net.

По общим показателям самыми дешевыми странами были признаны Украина, Индия и Египет, однако эксперты внимательно изучили сразу несколько параметров, и в каждой категории лидерами оказывались разные страны. К примеру, в Сингапуре, Гонконге и на Бермудских островах жилье оказалось самым дорогим в мире, а самое дешевое жилье можно снять в Египте, Пакистане и Непале. Бермудские острова также оказались государством с самыми дорогими продуктами. Кроме того, дорогие продукты продаются в Исландии и Швейцарии.

На первые места рейтинга стран с самой дешевой едой специалисты поставили Молдову, Украину и Египет. А вот самые бюджетные рестораны можно найти в Тунисе, Индии и Непале. Места в общем рейтинге специалисты высчитывали, исходя из стоимости аренды жилья, цен на продукты, стоимости проезда в транспорте, цен в ресторанах и покупательской способности населения.
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