Европа замерзает, а в Австралии погибают животные из-за 45-градусной жары

Во многих регионах Австралии уже несколько дней наблюдается аномальная жара, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН. Сейчас в Австралии середина лета, и местами столбик термометра поднимается до рекордных отметок в +46 градусов.
Из-за удушливой жары сотрудники австралийских зоопарков начали придумывать различные способы для спасения животных. В частности, в зверинцах ежедневно устраивают холодный душ, а также помещают в вольеры ледяные глыбы, чтобы тела животных могли немного остыть. В клетки и вольеры доставляют не только большие глыбы льда, но и замороженные фрукты. К примеру, ежедневно такие лакомства получают гориллы. Черные носороги тоже страдают от аномальной жары и выносят ее только благодаря ледяному душу.
По прогнозам австралийских метеорологов, самая жаркая погода в этом году продлится еще несколько дней, а потом температура воздуха начнет понижаться. Между тем, если в Австралии все страдают от жары, в европейских странах, напротив, наблюдаются аномальные морозы. Только за последние несколько дней рекордно низкие температуры привели к гибели 61 человека в нескольких странах.