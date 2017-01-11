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Европа замерзает, а в Австралии погибают животные из-за 45-градусной жары

Европа замерзает, а в Австралии погибают животные из-за 45-градусной жары
Во многих регионах Австралии уже несколько дней наблюдается аномальная жара, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН. Сейчас в Австралии середина лета, и местами столбик термометра поднимается до рекордных отметок в +46 градусов.

Из-за удушливой жары сотрудники австралийских зоопарков начали придумывать различные способы для спасения животных. В частности, в зверинцах ежедневно устраивают холодный душ, а также помещают в вольеры ледяные глыбы, чтобы тела животных могли немного остыть. В клетки и вольеры доставляют не только большие глыбы льда, но и замороженные фрукты. К примеру, ежедневно такие лакомства получают гориллы. Черные носороги тоже страдают от аномальной жары и выносят ее только благодаря ледяному душу.

По прогнозам австралийских метеорологов, самая жаркая погода в этом году продлится еще несколько дней, а потом температура воздуха начнет понижаться. Между тем, если в Австралии все страдают от жары, в европейских странах, напротив, наблюдаются аномальные морозы. Только за последние несколько дней рекордно низкие температуры привели к гибели 61 человека в нескольких странах.
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