В США показали провокационное видео с Крымом (видео)

Пользователи Интернета сообщили об опубликованном учебном видеоролике, на котором оккупированный Крым показали, как российскую территорию, передает replyua.net. Предполагается, что администраторы канала под названием Kids Learning Tube находятся в США. Стало известно, что видеосюжет одного из англоязычных образовательных каналов Дании рассказывает о географическом положении России. В сопровождении песни были представлены разные субъекты РФ, и Крым в этом клипе его авторы представили, как одну из двадцати двух республик страны.
Следует отметить, что подобный случай, когда незаконно аннексированный украинский полуостров на географической карте размещают, как территорию Российской Федерации. В свое время интернет-сообщество активно обсуждало скандальную ситуацию, вспыхнувшую в связи с тем, что всемирно известная фирма Coca-Cola указала Крым на карте России. Впрочем, спустя некоторое время в пресс-службе компании принесли извинения за допущенную ошибку. Аналогичная ситуация произошла с редакцией «Крым.Реалии», прикрепившей карту, на которой Крым указан в качестве российской территории, при освещении подписания Анкарой и Москвой договора о начале строительства «Турецкого потока».