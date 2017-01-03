Манн: Казахстан вводит в одностороннем порядке безвизовывй режим со странами ОЭСР

Соломон Манн на своей странице в Facebook cообщает о решении, принятом властями Казахстана в отношении визового режима со странами, входящими в состав Организации экономического сотрудничества и развития, - передает replyua.net.
Манн пишет: «Казахстан вводит в одностороннем порядке безвизовывй режим со странами Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе с Израилем. Тестовый режим продлится в течение двух лет и должен содействовать развитию туризма и инвестициям в казахстанскую экономику». Власти Казахстана заявляют, что они надеются, что это решение улучшит инвестиционную атмосферу и позволит в полной мере использовать туристический потенциал страны.
Политический обозреватель сообщает, что вначале Казахстан не собирался включать в список Израиль, но после визита Биньямина Нетаньяху изменил свое мнение. Теперь граждане Казахстана один раз в год могут въехать в Казахстан без визы, если их визит не продлится более 30 дней.