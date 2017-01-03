В Беларуси обнаружено новое нефтяное месторождение

Эксперты находящегося в Беларуси объединения по добыче нефти и газа «Беларусьнефть» сообщили о ранее неизвестном месте, где находится нефть. Как передает replyua.net, соответствующая информация была предоставлена в пресс-службе компании. В частности, что декабрь прошлого года ознаменовался появлением на карте Республики Беларусь нового месторождения. Его открытие состоялось в рамках промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба. Новому месторождению было дано название «Угольское».
Предполагается, что показатель геологических запасов нового месторождения равен 1,7 млн тонн «черного золота». По информации пресс-службы компании «Беларуснефть», более конкретные показатели появятся после того, как в текущем году будет проведена процедура бурения разведочной скважины.
Специалисты относят нефть с месторождения к группе запасов, которые являются труднодоступными. Нефть располагается очень глубоко, в коллекторе с низким показателем проницаемости. Достаточно позитивную роль для этой разработки сыграет крайне высокий уровень пластового давления.