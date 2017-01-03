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Пономарь: немного важной информации о Трампе

Пономарь: немного важной информации о Трампе
На календаре уже вторник праздничной недели, и сегодня есть несколько важных новостей. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, самая важная информация пришла из США – если вдруг Дональд Трамп, будущий президент Соединенных Штатов, захочет отменить антироссийские санкции, его ждет поражение, поскольку Конгресс США сразу заблокирует такое решение. «В России скоро начнется Северная Корея. С 1 января этого года сразу в четырех российских регионах открылись центры принудительных работ. Молодому поколению придется гуглить и искать, что такое «шарашки», пишет эксперт. По его словам, еще одна важная новость также касается России и идет в корзину «ЧМ-2018».

Накануне в Международной федерации лыжного спорта было принято решение отменить Кубок мира по гигантскому слалому и сноуборд-кроссу в России. И причиной стал отнюдь не допинговый скандал – оказалось, что у организаторов возникли серьезные финансовые трудности. По словам Пономаря, вот такая обстакановка сегодня – для РФ ничего хорошего.
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