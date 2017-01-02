Понтифик о педофелии в церкви: это грех, который нас позорит

Со всего мира епископы были призваны понтификом (Папой римским) держаться нулевой политики относительно того духовенства, которое допускает над детьми насилие в сексуальном плане, о чем передает ВВС.
Как информирует replyua.net, Франциск еще 28 числа последнего месяца 2016 года направил это послание епископам церквей, однако только в понедельник, 1 января это сообщение было обнародовано Ватиканом. При этом Папа римский принес свои извинения за «грех, который нас позорит». Он дал обещание сделать все возможное в его силах, чтобы больше никогда не повторялись подобного рода зверства. Он подчеркнул: «Нам нужно вместе всем найти смелость, которая нужна для утверждения мер и для возможности всесторонне защитить наших детей и их жизни». Также Франциск подчеркнул, что церковь не опровергает грехов тех священников, которые совершали над детьми насилие сексуального характера, «причинив юношам этим огромные страдания, боль и переживания».
Напомним, ранее говорилось о том, что возглавляющий СНБО Украины Александр Турчинов обратился с призывом к обществу нашей страны по поводу празднования Рождества Христова. Секретарь призвал отмечать этот великий день вместе с Европой, Соединенными Штатами Америки, да и вообще всем цивилизованным миром, - 25 декабря.