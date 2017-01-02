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Эксперты подтвердили вероятность новых запусков ракет Северной Кореей

Эксперты подтвердили вероятность новых запусков ракет Северной Кореей
Издание «Independent» сообщает, что сегодня американские военные эксперты заявили, что обещания северокорейского лидера в ближайшее время провести еще один запуск баллистической ракеты очень похожи на правду, - передает replyua.net.

По мнению экспертов, Северная Корея весь 2016 года проводила испытания и разрабатывала компоненты для межконтинентальной баллистической ракеты, что делает заявления ее лидера о приближающемся тестовом запуске правдоподобными. В частности, у международного сообщества имеются данные о разработках КНДР в отношении ракетных двигателей и тепловых экранов для межконтинентальных баллистических ракет, которые позволят более точно направить ракету после старта и избежать ее падения при старте.

В то же время, по мнению экспертов, хоть Пхеньян и близок к завершению испытаний, ему потребуется несколько лет, чтобы полностью завершить разработки. Однако если это произойдет, существует вероятность, что у Северной Кореи появятся межконтинентальные баллистические ракеты, способные преодолевать расстояние в 5500 км, или даже в 6200 км. Расстояние между КНДР и США при этом составляет около 9000 км.
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