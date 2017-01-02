У Бразилії є загиблі під час тюремного бунту

Жахлива трагедія сталась днем раніше у Бразилії, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Силовики дали кілька коментарів щодо тюремних заворушень, які відбулись у Бразилії напередодні, першого січня 2016 року. Так, очільник адміністрації місць несвободи штату Амазонас Педру Флоренсіу повідомив, що інцидент відбувся у одній із в’язниць міста Манаус. Внаслідок зіткнень загинули щонайменше шістдесят осіб. Один із високопоставлених силовиків Сержіу Фонтіс додав у розмові з журналістами, що кількість загиблих та постраждалих ще може зрости, адже подробиці бунту і його масштаби все ще з’ясовують. На думку правоохоронців, найбільш імовірною версією того, що сталося, є зіткнення між бандами різних торговців наркотиками, представники яких утримувались у в’язниці.
Зауважимо, що випадки бунтів у в’язницях Бразилії є доволі частим явищем. З огляду на те, що злочинність у країні стабільно перебуває на доволі високому рівні, а законодавство є доволі суворим, місця несвободи постійно переповнені в’язнями. Фахівці оцінюють їх кількість приблизно в шістсот тисяч осіб. Коштів на утримання злочинців за належних умов не вистачає – правозахисники неодноразово скаржились на нелюдські умови утримання і вимагали їх поліпшення.