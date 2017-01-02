Куба отмечает годовщину революции демонстрацией военной мощи

Издание «The Guardian» сообщает, что кубинские власти провели сегодня традиционный парад ко Дню вооруженных сил Кубы, который был отложен на месяц в связи со смертью Фиделя Кастро, - передает replyua.net.
Сотни тысяч военнослужащих и других граждан Кубы сегодня приняли участие в военном параде в честь Дня вооруженных сил, который прошел под руководством президента страны Рауля Кастро. Военный парад и марши проводятся каждые пять лет 2 декабря, однако в 2016 году они были отложены на месяц из-за смерти Фиделя Кастро, произошедшей в ноябре.
СМИ сообщают, что сегодняшнее военное мероприятие в связи с выборами президента в США было особенным – Куба старалась продемонстрировать соседу свою военную мощь. Рауль Кастро в своей праздничной речи заявил: «Мы готовимся к конфликту с США, мы всегда были к нему готовы. Надеюсь, что Трамп не отступится от пути нормализации отношений между США и Кубой, начало которому положил Барак Обама».