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Куба отмечает годовщину революции демонстрацией военной мощи

Куба отмечает годовщину революции демонстрацией военной мощи
Издание «The Guardian» сообщает, что кубинские власти провели сегодня традиционный парад ко Дню вооруженных сил Кубы, который был отложен на месяц в связи со смертью Фиделя Кастро, - передает replyua.net.

Сотни тысяч военнослужащих и других граждан Кубы сегодня приняли участие в военном параде в честь Дня вооруженных сил, который прошел под руководством президента страны Рауля Кастро. Военный парад и марши проводятся каждые пять лет 2 декабря, однако в 2016 году они были отложены на месяц из-за смерти Фиделя Кастро, произошедшей в ноябре.

СМИ сообщают, что сегодняшнее военное мероприятие в связи с выборами президента в США было особенным – Куба старалась продемонстрировать соседу свою военную мощь. Рауль Кастро в своей праздничной речи заявил: «Мы готовимся к конфликту с США, мы всегда были к нему готовы. Надеюсь, что Трамп не отступится от пути нормализации отношений между США и Кубой, начало которому положил Барак Обама».
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