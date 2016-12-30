У Ізраїлі до лікарні доставили російського посла

Під час обіду в одному з ізраїльських ресторанів уповноваженому послом Російської Федерації у Ізраїлі Олександру Шеїну стало зле. Через деякий час до закладу прибула карета швидкої медичної допомоги, яка доправила чоловіка до лікарні. Про це пише місцеве видання Ynet News, передає replyua.net.
У відділенні інтенсивної терапії в госпіталі «Іхілов» у місті Тель-Авіві Шеїну надали необхідну медичну допомогу. Пізніше, за повідомленням заступника посла Російської Федерації в Ізраїлі Олексія Дробиніна, стало відомо, що Олександр Шеїн почуває себе добре і його життю нічого не загрожує. Медики взяли кілька аналізів для перевірки загального стану організму пацієнта. Наразі залишається невідомим, що саме стало причиною погіршення самопочуття представника Росії в Ізраїлі. Наразі це вся відома інформація з місця подій. За попередньою оцінкою лікарів, у чоловіка сталося запаморочення на фоні спекотного клімату після того, як той активно обідав. Ізраїльські медики зазначають, що подібні випадки в їхній практиці зустрічаються доволі часто, але як правило, людям стає зле не у вентильованих приміщеннях, а під відкритим сонцем. Також на цю подію ще не встигли відреагувати і в Кремлі.