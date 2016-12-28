Independent сообщает о странной находке, доказывающей существование машины времени

Издание Индепендент опубликовало очень странный материал из серии «Хочешь – верь, а хочешь – нет», сообщает replyua.net. Источник утверждает, что на территории Монголии нашли мумию, одетую в кроссовки фирмы Адидас, и журналисты даже прилагают соответствующий снимок.
По их словам, мумию похоронили еще в шестом веке нашей эры, и, по словам археологов, при жизни она была женщиной. Археологи из музея Ховд сами раскопками не занимались – мумию нашли местные жители и передали исследователям. Мумия сохранилась в отличном состоянии, поскольку была похоронена на высоте три тысячи метров над уровнем моря. Ученые подчеркнули, что рядом с мумией также были найдены несколько предметов – останки лошади, уздечка, корыто, чаша, чайник, а также хорошо сохранившиеся несколько комплектов одежды.
Однако пока исследователи не могут объяснить, каким образом в могиле могли оказаться кроссовки Адидас, выпущенные всего несколько лет назад. Если следовать логике, подчеркнули ученые, человечество столкнулось с доказательствами того, что люди могут путешествовать во времени, и женщина, похороненная в Монголии, прибыла туда из будущего.