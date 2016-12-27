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Последствия тайфуна на Филиппинах – приходит информация о погибших

Последствия тайфуна на Филиппинах – приходит информация о погибших
Евроньюз сообщает о том, что последствия тайфуна, обрушившегося накануне на Филиппины, станут очень серьезными, передает replyua.net. Как стало известно, местные власти заявили о пятерых погибших, в настоящий момент неизвестна судьба еще семерых граждан, связь с которыми потеряли родные.

Средняя скорость ветра на побережье Филиппин составляла 185 километров в час, а в эпицентре тайфуна она достигала 255 километров. Сотни зданий серьезно повреждены, многие районы остались без электроснабжения. Накануне власти Филиппин заявили о срочной эвакуации – многие люди в спешке покидали свои дома, однако нашлись и те, кто отказался это делать, сославшись на то, что в Рождество они не могут покинуть свои дома.

По прогнозам метеорологов, тайфун Нок-Тэн может стать самым мощным из всех, которые обрушивались на страну в течение этого года. Напомним, что последний раз тайфун на Филиппинах бушевал в октябре. Как отметили метеорологи, Нок-Тэн пройдет через остров Лусон, главный на Филиппинах, а потом приблизится к Маниле, столице государства. Однако порывы ветра будут не такими сильными, как накануне.
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