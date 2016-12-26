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В Индонезии массовая эвакуация из-за мощного наводнения

В Индонезии массовая эвакуация из-за мощного наводнения
На Индонезию обрушились мощные наводнения, из-за чего власти страны были вынуждены провести срочную эвакуации из районов, которые пострадали больше других.

Как информирует replyua.net со ссылкой на местные источники, об этом рассказал один из представителей Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий в Индонезии. По его словам, за короткое время удалось эвакуировать свыше ста тысяч граждан. В населенных пунктах, пострадавших от наводнений больше всего, были повреждены или уничтожены около пятидесяти тысяч зданий, большинство из которых – жилые дома. Инфраструктура многих городов сильно пострадала, кроме того, приходит информация о том, что главный аэропорт страны был закрыт на неопределенное время – рейсы отменены.

В некоторых населенных пунктах отсутствуют электроснабжение и водоснабжение. Власти Индонезии заявили о том, что режим чрезвычайной ситуации будет продлен до 4 января. Метеорологи, между тем, не дают радостных прогнозов – в ближайшие дни вода не отступит. О размерах ущерба от стихии пока не сообщается.
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