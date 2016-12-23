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Названа самая нервная работа в мире

Названа самая нервная работа в мире
Группа международных специалистов провела масштабное исследование, чтобы выяснить, какая специальность является самой нервной, информирует replyua.net.

Для участия в эксперименте были приглашены больше двадцати тысяч добровольцев, которые ежедневно трудились полный рабочий день. Всех участников разделили на три группы – обычные работники, руководители среднего звена и менеджеры, владельцы и руководители предприятий. Самыми нервными специальностями были названы менеджеры и руководители среднего звена. В этой группе были выявлены 18 процентов людей с явными признаками депрессии и нервного расстройства. Среди простых рабочих депрессия была выявлена у 12 процентов добровольцев, среди владельцев бизнеса и компаний нервные расстройства наблюдались только у 11 процентов.

По словам специалистов, именно руководители среднего звена и менеджеры являются той категорией сотрудников, на которых лежит самая большая ответственность. Более того, на работе им «достается» больше всех – они конфликтуют сразу с двумя группами сотрудников – и с руководителями, и с работниками низшего звена. У всех добровольцев из этой группы наблюдались явные признаки тревоги и эмоционального неравновесия.
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