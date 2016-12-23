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Пономарь: Трамп пошел наперекор Обаме

Пономарь: Трамп пошел наперекор Обаме
Рабочая неделя пролетела очень быстро, и на календаре уже пятница, и сегодня несколько интересных новостей. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, Дональд Трамп прекращает сокращение ядерного вооружения вопреки планам Обамы и начинает увеличивать количество боеголовок. Еще одна неприятная новость для России – в Международном союзе биатлонистов приняли решение запретить проведение стартов Кубка мира в Тюмени этой зимой, также РФ лишили права провести юниорский ЧМ в Псковской области, в Острове. Причина этому только одна – доклад Макларена по допингу. Чтобы не попасть под более жесткие санкции, СБР отказался от проведения соревнований в России.

Хорошая новость для Украины, пишет Пономарь, - польская компания WB Electronics S.A. и Укроборонпром начинают сотрудничество в области создания новых систем вооружения. Сообщение из Японии – японские власти одобрили военный бюджет, который достиг рекордных 44 миллиардов долларов. По словам Пономаря, неделя завершилась удачно, и теперь можно готовиться к выходным.
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