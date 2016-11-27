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В Беларуси хотят запретить «георгиевские ленточки» маршрутках

В Беларуси хотят запретить «георгиевские ленточки» маршрутках
Мэрия города Брест всерьез рассматривает возможность запретить размещение «георгиевских ленточек» в общественном транспорте. Пока же запрет коснулся только маршруток, передает replyua.net, со ссылкой на «Белсат».

История о том, чтобы запретить использование «георгиевских ленточек» в общественном транспорте началась после того, как белорусская активистка Ирина Лавровская ехала в одной из маршруток, на лобовом стекле которой висела ленточка. Активистка обратилась к водителю транспортного средства с просьбой снять «георгиевскую ленточку», в ответ же услышала нецензурные слова и отказ. После этого инцидента Лавровская написала жалобу в мэрию и «Брестгортранс». После рассмотрения жалобного письма горисполком официально извинился перед активисткой и на внеочередном собрании поддержали решение о запрете в маршрутках каких-либо флагов, гербов или религиозных атрибутов, что может вызвать спор в обществе и мешать водителю внимательно управлять транспортным средством. Портал отмечает, что Брест один из городов Беларуси, где есть мода на георгиевские ленточки, которые носят, как молодежь, так и люди в возрасте.
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