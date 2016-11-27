Премьер Канады похвастался, что гордится тем, что его отец называл Кастро своим другом

Руководитель правительства Канады Джастин Трюдо высказал мнение, что кубинскому народу есть, кем гордиться. Фидель Кастро войдет в мировую историю, как великий реформатор, который в непростое время сумел вывести Кубу в число успешных стран. Трюдо также похвалился тем, что его отец знал лично «великого революционера» и называл его «близким другом», передает replyua.net.
По словам Трюдо, о политике Фиделя Кастро ходит много слухов, но следует отметить, что Кастро войдет в историю, как правитель, который дольше всех руководил своей державой. «Кастро был не просто президент, он вложил в свое дело всю душу, больше, чем полвека посвятил свою жизнь именно для служения на благо своего народа. Это вызывает уважения и подражания», – отметил Джастин Трюдо. По мнению канадского премьера, именно благодаря позиции Кастро Куба вошла в число развивающихся государств, он инициировал весомые улучшения в области медицины и образования.
Следует отметить, что оценки деятельности Фиделя Кастро разными политиками в мире кардинально разошлись. Так, новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал коменданте беспощадным революционером и диктатором.