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Премьер Канады похвастался, что гордится тем, что его отец называл Кастро своим другом

Премьер Канады похвастался, что гордится тем, что его отец называл Кастро своим другом
Руководитель правительства Канады Джастин Трюдо высказал мнение, что кубинскому народу есть, кем гордиться. Фидель Кастро войдет в мировую историю, как великий реформатор, который в непростое время сумел вывести Кубу в число успешных стран. Трюдо также похвалился тем, что его отец знал лично «великого революционера» и называл его «близким другом», передает replyua.net.

По словам Трюдо, о политике Фиделя Кастро ходит много слухов, но следует отметить, что Кастро войдет в историю, как правитель, который дольше всех руководил своей державой. «Кастро был не просто президент, он вложил в свое дело всю душу, больше, чем полвека посвятил свою жизнь именно для служения на благо своего народа. Это вызывает уважения и подражания», – отметил Джастин Трюдо. По мнению канадского премьера, именно благодаря позиции Кастро Куба вошла в число развивающихся государств, он инициировал весомые улучшения в области медицины и образования.

Следует отметить, что оценки деятельности Фиделя Кастро разными политиками в мире кардинально разошлись. Так, новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал коменданте беспощадным революционером и диктатором.
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