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Мощное землетрясение в Китае привело к гибели людей

Мощное землетрясение в Китае привело к гибели людей
Associated Press пишет, что мощное землетрясение на западе Китая привело к масштабным разрушениям и гибели нескольких человек. Пострадали многие сельские жители – их дома были разрушены вследствие сильных подземных толчков, - передает replyua.net.

Власти Китая заявили в субботу о сильном землетрясении на крайнем западе страны. Сейсмологическое бюро Китая, расположенное в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, сообщило об уничтожении пятидесяти пять домов и повреждении 32. Самые большие разрушения постигли местности, граничащие с Таджикистаном и Кыргызстаном. Землетрясение произошло в пятницу поздно вечером. Правительство направило в пострадавший регион аварийно-спасательные службы и приостановило работу железной дороги в округе.

Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 6,5 балла. Сейсмологи заявили, что землетрясение произошло на критически малой глубине – всего 12 км, в связи с чем, в густонаселенных городских районах и сельской местности Синьцзян-Уйгурского автономного округа был нанесен сильный ущерб имуществу. Эпицентр землетрясения пришелся на административный район Акто вблизи Кашгара.
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