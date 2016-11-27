Мощное землетрясение в Китае привело к гибели людей

Associated Press пишет, что мощное землетрясение на западе Китая привело к масштабным разрушениям и гибели нескольких человек. Пострадали многие сельские жители – их дома были разрушены вследствие сильных подземных толчков, - передает replyua.net.
Власти Китая заявили в субботу о сильном землетрясении на крайнем западе страны. Сейсмологическое бюро Китая, расположенное в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, сообщило об уничтожении пятидесяти пять домов и повреждении 32. Самые большие разрушения постигли местности, граничащие с Таджикистаном и Кыргызстаном. Землетрясение произошло в пятницу поздно вечером. Правительство направило в пострадавший регион аварийно-спасательные службы и приостановило работу железной дороги в округе.
Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 6,5 балла. Сейсмологи заявили, что землетрясение произошло на критически малой глубине – всего 12 км, в связи с чем, в густонаселенных городских районах и сельской местности Синьцзян-Уйгурского автономного округа был нанесен сильный ущерб имуществу. Эпицентр землетрясения пришелся на административный район Акто вблизи Кашгара.