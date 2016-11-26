На Кубу приходят телеграммы с соболезнованиями со всего света

На 91-м году жизни скончался кубинский лидер Фидель Кастро, и лидеры десятков государств отправили на Кубу телеграммы с соболезнованиями в связи с кончиной одного из самых известных политиков и революционеров в современной истории, сообщает replyua.net.
Соболезнования поступают не только от лидеров стран, но и от простых людей, и больше всего таких сообщений приходит от жителей латинской Америки. В эфире главных телеканалов Кубы эти сообщения сейчас зачитываются в прямом эфире. Люди говорят о том, что Фидель Кастро был самым критикуемым и неоднозначным политиком в мире, но его боялись, им восхищались и его уважали. Одним из первых уход Кастро прокомментировал Энрике Пенья Ньето, президент Мексики. По его словам, Кастро был главным другом Мексики и всегда продвигал двусторонние отношения, и это огромная потеря для всего мира.
Кастро кремируют сегодня, и в связи со смертью лидера на Кубе был объявлен траур. Кастро также войдет в историю как политик, на которого было совершено рекордное количество покушений. Мировые СМИ отмечают, что было не меньше шестисот покушений, и среди них десятки совершило ЦРУ, но все они заканчивались полным провалом.
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