Куба потеряла вождя: скончался Фидель Кастро

Вчера, 25 ноября, скончался Фидель Кастро, о чем несколько часов спустя сообщил его брат Рауль, передает replyua.net. Кубинский лидер умер на 91-м году жизни, и для всех кубинцев он останется самым ярким вождем в истории государства.
До самых последних дней Фидель Кастро продолжал работать – писал статьи для известных журналов, давал различные комментарии о политической ситуации, однако по состоянию здоровья редко появлялся на публике. На протяжении тридцати лет этот человек занимал пост главы совета министров и государственного совета Кубы, начиная с 1976 года. Он руководил советом обороны Кубы и исполнял функции главнокомандующего революционными вооруженными силами. Из-за проблем со здоровьем в 2006 году Фидель передал все полномочия своему младшему брату Раулю.
Кастро был символом революционных преобразований на Кубе и считался главным союзником Советского Союза на протяжении многих лет. На кубинского лидера было совершено несколько покушений, но он никогда не отказывался от власти и был бодр духом. До последних дней он сохранял иронию и даже сумел наладить отношения со своими бывшими врагами.
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