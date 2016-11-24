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Пономарь: сразу несколько отличных новостей для Украины

Пономарь: сразу несколько отличных новостей для Украины
На календаре уже четверг одной из самых «бурлящих» недель, и сегодня несколько позитивных и важных новостей для Украины. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, скоро будет упрощено ведение бизнеса в Украине, поскольку правительство отменило около 360 регуляций и ограничений для украинских предпринимателей. Также с начала следующего года Украина получает членство в BEPS - ассоциации, занимающейся внедрением разработанных ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) рекомендаций по борьбе с уходом от налогообложения. Еще одна отличная новость для Украины, сообщает Пономарь, - мы будем модернизировать пакистанские танки за 600 миллионов долларов.

И последняя новость-бонус: Европарламент все-таки принял резолюцию по противодействию средствам массовой информации России. В резолюции говорится о том, что именно Кремль занимается финансированием многих организаций, а также политических партий в рамках Евросоюза. Еще одно печальное событие для России, подтверждающее факт информационной войны.
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