Трагический инцидент на Кубе - есть погибшие

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, четверо рабочих сегодня погибли в результате обвала моста вблизи никелевой шахты в Моа. Шахта принадлежит совместному кубинско-канадскому предприятию.
Как объяснили местные власти, мост использовался работниками шахты никелевого завода Моа. Он соединял два берега небольшой реки, обеспечивая доступ из портового города Моа на территорию рудника и завода по производству кислот. В результате урагана «Мэтью» он сильно пострадал, в связи с чем, требовал ремонта. Власти Кубы заявили, что мост был отремонтирован еще в прошлом месяце, однако сегодня его обвал привел к гибели четырех шахтеров.
Обвал моста парализовал и работу предприятия, производящего никель. Возможность продолжения производства очень сильно зависит от того, насколько быстро удастся восстановить мост. Кубинская компания рассчитывает, что производство никеля вернется к прежним объемам уже в следующем месяце. Представители кубинской компании Шерритт, владеющей 50% акций совместного кубинско-канадского предприятия, отказались давать какие-либо комментарии в связи со случившимся. Канадская компания заявила, что проведет тщательное расследование.
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