Посол Украины в ООН назвал единственную возможность решить проблему водоснабжения а Крыму

Политический шаг в решении проблемы с поставкой в аннексированный Крым водоснабжения заключается в деоккупации полуострова и города Севастополя. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил постпред Украины в Организации объединенных наций Владимир Ельченко во время состоявшейся открытой дискуссии Совбеза ООН на тему вопросов водных ресурсов, мира и безопасности. Данным заявлением Ельченко прореагировал на информацию российского представителя о том, что Киев заблокировал поставку воды на полуостров.
«Прозвучавшее заявление от представителей России заявление подтверждает то, что оккупационные власти не могут гарантировать удовлетворение самых важных потребностей местных жителей. Россия не признает, что ее действия незаконны м не пытается исправить собственные ошибки, а использует вопрос обеспечения крымского полуострова водой как элемент пропаганды» - сказал Ельченко.
К тому же, постоянный представитель Украины в ООН сообщил, что есть возможность улучшить вопрос водоснабжения Крыма, если Кремль перестанет перенаправлять водные ресурсы Крыма, которые являются дефицитными, для потребностей военных, присутствующих на полуострове.
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