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На Японию обрушились цунами

На Японию обрушились цунами
Примерно через час после очередных подземных толчков на побережье Японии обрушились сразу два цунами – высотой 90 сантиметров и 1,4 метра, информирует replyua.net со ссылкой на Телеграф.

По последним данным, высокие волны были зафиксированы на Сома и Сендай, в связи с чем местные власти уже предупредили местных жителей об опасности. Метеорологи прогнозируют новые землетрясения и угрозу цунами, просят жителей опасных районов подняться на самые высокие точки. В настоящий момент дома, находящиеся в прибрежной полосе, покинули свыше трех тысяч японцев. Во время эвакуации местные власти создадут около 60 временных пунктов размещения граждан из пострадавших от землетрясений и цунами районов.

Напомним, что магнитуда самого мощного землетрясения в Японии, произошедшего за последние сутки, достигла 7,3 баллов. Чуть позже на побережье Японии обрушилось еще одно землетрясение магнитудой 5,6 баллов. По оценкам сотрудников метеорологической службы Японии, угроза цунами будет сохраняться в ближайшие часы. Также сейсмологи заявили об угрозе новых подземных толчков.
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