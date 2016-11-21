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Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества: итоги

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества: итоги
Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, главы 21 страны-участницы АТЭС в воскресенье завершили ежегодный саммит организации призывом противостоять протекционизму.

Все участники форума пришли к соглашению о необходимости проведения совместной работы по обеспечению «устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего роста», несмотря на политический климат, сложившийся в мире. В совместном заявлении участников форума говорится: «Мы подтверждаем нашу приверженность сохранению открытости рынков, и будем бороться со всеми формами протекционизма, как явными, так и скрытыми». Лидеры стран-участниц пообещали, что будут доводить до широкой общественность выгоды и преимущества свободной торговли и открытых рынков, включая развитие инноваций, рост занятости и повышение уровня жизни.

Выступая перед журналистами по завершении саммита, президент Перу Педро Пабло Кучинский сказал: «Главным препятствием для соглашений о свободной торговле в Азии и во всем мире является разочарование в глобализации, которое в последнее время стало проявляться особенно остро». В качестве его примеров он назвал решение британцев о Brexit и победу Трампа на президентских выборах в США.
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