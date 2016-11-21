В Аргентине произошло мощное землетрясение

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, в западной части Аргентины, граничащей с Чили, сегодня произошло мощное землетрясение. Сообщений о каких-либо разрушениях, погибших или пострадавших не поступало.
Геологическая служба США оценила силу подземных толчков в 6,4 балла. Эпицентр землетрясения был в 24 км к юго-западу от аргентинского города Сан-Хуан и в 267 км к северо-востоку от Сантьяго в Чили. Первый толчок был оценен в 6,7 балла, однако последующие имели более низкую магнитуду. В районе, где произошло землетрясение, расположены несколько шахт, как аргентинских, так и чилийских, однако ни одна из них не пострадала.
Алехандро Джулиано, директор Аргентинского института сейсмологии, заявил, что никаких сообщений о разрушения или пострадавших не поступало, однако допустил, что в районе эпицентра землетрясения могли частично повредиться сооружения, являющиеся не очень прочными. По мнению сейсмологов, подземные толчки происходили на глубине 115,7 км и ниже, что существенно повлияло на их последствия – если бы глубина была меньше, повреждения могли быть намного значительней. Как известно, Чили входит зону так называемого «Тихоокеанского огненного кольца» - сейсмическую область, где тектонические плиты могут тереться друг об друга, провоцируя землетрясения. Именно в этой зоне в 1960 году произошло самое сильное землетрясения в истории человечества.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter