Число жертв крушения поезда в Индии продолжает расти

Индийские источники обновляют данные о числе погибших и пострадавших в результате крушения поезда в северной части Индии, передает replyua.net. На эту минуту известно уже о ста погибших, еще около 150 пассажиров получили серьезные травмы. Трагедия произошла в штате Уттар-Прадеш, в непосредственной близости от города Канпур.
Пассажирский состав, следующий по маршруту Индор-Патна, сошел с рельс. В общей сложности, как сообщает ВВС, с рельс сошло не меньше четырнадцати вагонов. Больше всего погибших и пострадавших в первых двух вагонах состава, передают источники. На месте аварии ведутся масштабные спасательные работы, многих пострадавших уже доставили в близлежащие больницы. В больницах рассказали, что все медики перешли на усиленный режим работы. Причины крушения еще неизвестны, но в полиции предположили, что рельсы могли быть разобраны.
Нужно отметить, что Индия является одним из лидеров по количеству железнодорожных аварий. Происшествия на железной дороге Индии происходят несколько раз в год, и, как правило, в таких катастрофах погибает много людей из-за перегруженности вагонов.
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