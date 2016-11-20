валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Число жертв крушения поезда в Индии продолжает расти

Число жертв крушения поезда в Индии продолжает расти
Индийские источники обновляют данные о числе погибших и пострадавших в результате крушения поезда в северной части Индии, передает replyua.net. На эту минуту известно уже о ста погибших, еще около 150 пассажиров получили серьезные травмы. Трагедия произошла в штате Уттар-Прадеш, в непосредственной близости от города Канпур.

Пассажирский состав, следующий по маршруту Индор-Патна, сошел с рельс. В общей сложности, как сообщает ВВС, с рельс сошло не меньше четырнадцати вагонов. Больше всего погибших и пострадавших в первых двух вагонах состава, передают источники. На месте аварии ведутся масштабные спасательные работы, многих пострадавших уже доставили в близлежащие больницы. В больницах рассказали, что все медики перешли на усиленный режим работы. Причины крушения еще неизвестны, но в полиции предположили, что рельсы могли быть разобраны.

Нужно отметить, что Индия является одним из лидеров по количеству железнодорожных аварий. Происшествия на железной дороге Индии происходят несколько раз в год, и, как правило, в таких катастрофах погибает много людей из-за перегруженности вагонов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
19 ноя 2016
24322

Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта

Александр Сотник пишет, что недавно в российское информационное пространство был сделан едва заметный, но очень значимый вброс – было опубликовано интервью известного профессора истории о том, что

19 ноя 2016
16245

Доки Рабінович і Тимошенко організовували пікети, українські військові успішно випробували «сюрприз» для Путіна

На думку українського блогера Павла Правого, за збігом обставин в останні дні в Україні різні люди по-своєму використовували свій час для України. Так, коли в Києві проплачені на московські гроші


Последние новости

Лукашенко выдвинул новую версию распада СССР

На Киевщине начальник убил подчиненного из-за зарплаты

ГСЧС: 20 и 21 ноября в Украине штормовое предупреждение

Опрос в РФ: россияне надеются на милость Трампа

Депутат Мосийчук оказался в неловком положении (ФОТО)

Число жертв крушения поезда в Индии продолжает расти

В Канаде прошли митинги протеста против Трампа

Бунт против Трампа в Париже: на улицы города вышли недовольные американцы

Власти Австрии сделали новое заявление по санкциям против РФ

Трагическая потеря Украины: под Песками погиб командующий украинской разведкой

Зубко рассказал, как долго можно будет оформлять субсидии

На вечере бокса Гвоздик одержал еще одну красивую победу - видео

Расписание дополнительных «новогодних» поездов «Укрзализныци»

В Киеве пьяные жестоко избили женщину-патрульную

В Севастополе рассказали о рекордном урожае винограда

Обама дал прогноз по будущей политике Трампа

Крушение поезда в Индии – страшные снимки с места трагедии

Названа сумма, необходима для восстановления Донбасса

Радзиховский: Путин не жадничает, просто для него это большой вопрос

Лукьяненко: как меняется сознание украинцев

 Новости за день