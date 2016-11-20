Эксперты назвали самые надежные авиакомпании в мире

Сотрудники агентства AirlineRatings, которое занимается оценкой качества работы авиаперевозчиков, составили рейтинг самых надежных авиакомпаний в мире, информирует replyua.net. Четвертый год подряд лучшим перевозчиком в мире стала новозеландская компания Air New Zealand.
По словам Джеффри Томаса, главы агентства, новозеландский авиаперевозчик заслужил такие высокие оценки абсолютно по всем критериям, и эта компания может служить идеальным примером для остальных перевозчиков. По мнению Томаса, только этот перевозчик предоставляет авиауслуги по высшему разряду. Второе место в рейтинге досталось компании Qantas из Австралии, а тройку лидеров замкнул перевозчик из Сингапура Singapore Airlines. Сотрудники агентства отметили, что этим двум компаниям не хватило нескольких баллов, чтобы догнать новозеландского перевозчика.
Также в первую десятку самых надежных авиакомпаний в мире попали Cathay Pacific из Гонконга, British Airways из Великобритании, Virgin Atlantic/Virgin Australia из Австралии и Великобритании, Lufthansa из Германии, Eva Air из Тайваня, All Nippon Airways из Японии и Etihad Airways из Объединенных Арабских Эмиратов.
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