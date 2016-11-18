Пономарь: важные новости из Канады и США

На календаре уже пятница, и довольно нервная неделя завершается, и сегодня есть несколько важных для Украины новостей. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, Трамп рассматривает на должность Госдепа не только Джулиани, но и Ромни. А Ромни, как и Джулиани, занимает очень жесткую позицию по отношению к России. Еще одна новость из Соединенных Штатов – Трамп не захотел проводить переговоры с Путиным до своей инаугурации, хотя провел их с премьером Японии. Что касается переживаний из-за Канады, отмечает Пономарь, то и здесь нет повода для паники: новое правительство Канады такое же проукраинское, как и прежнее. Канада не собирается предавать Украину.
Также Пономарь пишет, что хорошая новость касается Украины – Международный валютный фонд одобрил заложенное в бюджет Украины повышение минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен. Кроме того, накануне ВР приняла закон о создании Дорожного фонда, который займется финансированием и строительством дорог в нашей стране.
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