Блогер розповів якими темпами сусід Росії готується до війни

Блогер Олександр Коваленко у своєму Фейсбук розповів про те, якими темпами розбудовують свої збройні сили у Китайській Народній Республіці, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що двадцять сьомого липня 2017 року суднобудівна компанія «China Shipbuilding Industry Corporation» вперше озвучила плани створити новий авіаносець. Проект назвали «Тип-001А», а трохи пізніше перейменували його в «CV-17». Наприкінці 2015 року речник китайського оборонного відомства підтвердив, що роботу над авіаносцем розпочато і наголосив на планах у майбутньому побудувати ще одне судно, про що уже направлено відповідну заявку.
Відтак, роботи велись на верфі Делянь, фото з якої періодично з’являються у світових ЗМІ. На останньому з них видно, що корпус корабля готовий! Наразі судно отримує «внутрішню начинку» - обладнання, розбивка і наповнення кают тощо. Власне, китайці за рік практично побудували авіаносець! Блогер роздумує – коли ж введення в експлуатацію? Наприкінці 2017 року чи навіть раніше? Від таких темпів роботи стає страшно. А от деякі «великі» держави лише на ремонт авіаносця витрачають по два роки, після чого їх кораблі все-одно непридатні до експлуатації, - порівнює блогер.
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